Domani sposi Ihedi Justice ed Eguasa Precious del centro Sprar di Senise

La Medihospes Coop. Soc. Onlus in qualità di Ente gestore del progetto Sprar di Senise (PZ) è lieta di condividere il traguardo raggiunto dagli ospiti Ihedi Justice ed Eguasa Precious che in data 8.09.2018 contrarranno matrimonio con rito civile che sarà celebrato presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Senise (PZ). L’evento è la coronazione del loro forte desiderio di diventare nel nostro Paese una famiglia riconosciuta a tutti gli effetti di legge. Ma non solo. Testimonia il percorso lavorativo non privo di ostacoli svolto da tutta l’equipe multidisciplinare operante all’interno del progetto Sprar di Senise. Ognuno per la propria area di competenza (sociale, psicologica, educativa e legale) ha dato il giusto supporto agli ospiti per il raggiungimento di tale obiettivo. In modo particolare, le difficoltà burocratico-legali del caso sono state superate grazie all’intervento legale garantito ai beneficiari con l’attivazione della procedura giurisdizionale dinanzi la competente Autorità Giudiziaria, conclusasi con l’ottenimento dell’autorizzazione alla celebrazione del matrimonio. È indescrivibile la gioia e l’emozione che si legge negli occhi di Justice e Precious genitori dei piccoli Giuseppe e Angel nati in Italia e paggetti del matrimonio dei loro genitori. A tanto si unisce il forte orgoglio per tutto il lavoro svolto a servizio del prossimo e nel più puro spirito solidale della cooperativa, quale specchio del reale senso di accoglienza integrata del progetto Sprar di Senise (PZ).