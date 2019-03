I Carabinieri di Policoro impegnati su Scanzano e Montalbano. Identificate circa 100 persone

Nell’ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio, nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Compagnia di Policoro, secondo le linee guida impartite dal Comando Provinciale, hanno dato attuazione ad un massiccio e capillare dispositivo. In particolare i Carabinieri hanno pattugliato e vigilato soprattutto sui comuni di Scanzano Jonico e Montalbano. Obiettivo primario la prevenzione dei furti, ed in generale dei reati. Numerose le risorse impiegate sul campo che, dislocate in varie zone sensibili del territorio, hanno perlustrato le principali arterie stradali, controllando ed identificando circa 100 persone a bordo di 70 autoveicoli. Nel corso dei controlli sono state 20 le perquisizioni effettuate, 2 i bar controllati e 12 le contravvenzioni al Codice della strada elevate.