Girato in Basilicata Purple Rain, il video di Achille Lauro e Gemitaiz

Creato Sabato, 08 Settembre 2018 21:21

E' primo su tendenze e ha già raggiunto in appena 5 giorni oltre 800 mila visualizzazioni il video PurpleRain di Achille Lauro in collaborazione con Gemitaiz. Il brano fa parte del nuovo disco di Achille Lauro "Pour L'amour". Interamente girato in Basilicata, grazie al produttore materano Angelo Calculli che insieme ad Antonio Andrisani e Vito Cea ha svolto l'importante ruolo di produttore esecutivo del video clip. La location scelta da Calculli è stata quella del porto degli Argonauti di Pisticci dove il video è stato interamente girato. Fondamentale la collaborazione del direttore AmbrosioBovio e di tutto lo staff della struttura turistica. Una folla di ragazzi è intervenuta sul set grazie alla presenza di Gemitaiz, artista che ha conseguito il “disco di Platino” con il nuovo lavoro dal titolo "Davide". Costumi stravaganti, lussuosi yacht e Ferrari, borse di Vuitton al centro della scena insieme a tutto il gruppo No Face, etichetta indipendente la cui direzione artistica è affidata proprio ad Achille Lauro. L’questa attività di produzioni di videoclip musicali in Basilicata non si fermerà solo ad Achille Lauro. " Le clip musicali oramai sono dei mini cortometraggi, richiedono una cura produttiva non inferiore a quella di un cortometraggio o in alcuni casi a quella di un film. E' un ambito molto interessante – spiega il produttore Calculli - nel quale mi sono cimentato grazie alla amicizia con Lauro, ma che ora mi fa guardare anche ad altri artisti sia dello stesso genere musicale sia di genere pop. Stiamo preparando due progetti da girare in Basilicata a Castelmezzano e a Matera con due nomi grossissimi della scena musicale italiana e americana ed entro la metà di novembre, sperando di aver definitivamente trovato l'intesa avviata proprio in questi giorni con le due società di management che curano due dei nomi più importanti della scena musicale italiana, potremo ufficializzare la notizia”.