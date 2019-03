Il mezzo fortunatamente era senza passeggeri

Paura a bordo di un pullman della Sita questa mattina verso le 5:30 tra Chiaromonte e Fardella, con il mezzo che per cause in fase di accertamento ha preso improvvisamente fuoco distruggendosi completamente. Fortunatamente a bordo non c'erano passeggeri. L'autista è riuscito a scendere velocemente e a chiamare i soccorsi. Il mezzo rientrava da Francavilla in Sinni dopo aver coperto il turno di coincidenza per la tratta di Napoli. Sul posto prontamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.