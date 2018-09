Policoro, arrestate quattro persone in flagranza per furto

Creato Lunedì, 10 Settembre 2018 13:37

Nell’ambito delle strategie di contrasto messe in campo dalla compagnia carabinieri di Policoro per prevenire il fenomeno dei furti in abitazione e negli esercizi commerciali, sono state arrestate in flagranza di reato di furto aggravato in concorso:

S. I. G. nato in Romania, di anni 23, senza fissa dimora; C.j. nata in Romania, di anni 43, senza fissa dimora; M.r.m. nato in Romania, di anni 32, senza fissa dimora; l.n.a. nata in Romania, di anni 41, senza fissa dimora.

I quattro venivano sorpresi da una pattuglia dell’aliquota radiomobile mentre erano ancora in possesso della refurtiva (occultata in alcuni zaini e nella loro autovettura parcheggiata all’esterno del locale, consistita in numerosi prodotti cosmetici appena asportati all’interno di un supermercato del centro di Policoro). I predetti, per superare le casse utilizzavano le donne per distrarre il personale della vigilanza mentre i due uomini portavano all’esterno i prodotti rubati. Si ha motivo di ritenere che gli arrestati abbiano utilizzato tale modus operandi anche in altre circostanze, per cui si richiede la pubblicazione delle foto degli interessati per consentire ai cittadini di fornire informazioni utili alle indagini su eventuali altri furti che potrebbero essere stati commessi da costoro e da altri correi.