Rinvenuta discarica a cielo aperto in territorio di Stigliano

Creato Lunedì, 10 Settembre 2018 23:02

I Carabinieri Forestali della Stazione di Stigliano, durante una perlustrazione lungo la SS. 598 Val d’Agri, hanno rinvenuto un abbandono di rifiuti di vario genere, in prossimità del viadotto sul fiume Agri, nel Comune di Stigliano. L’area adibita a discarica era di circa 50 mq., in un terreno sottostante al piano stradale, privo di strade d’accesso, dove si notavano rifiuti di plastica, cartone, metallo, legno evidentemente risalenti a varie epoche per il diverso grado di deterioramento e grazie alla facilità di occultamento in una zona così impervia e profonda. L’abbandono di rifiuti è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera ed, essendo il terreno di proprietà pubblica, è stata data comunicazione all’autorità amministrativa competente per i provvedimenti del caso.