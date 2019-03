La nonnina proviene dalla Calabria jonica. Intervento riuscito perfettamente

Sta bene un'anziana donna di 104 anni operata nella giornata di ieri al femore all’Ospedale Giovanni Paolo II° di Policoro. A darne notizia l’Azienda Sanitaria di Matera che ha sottolineato: “L’anziana donna è nata nel 1915, la prima guerra mondiale era iniziata da appena un anno, ricoverata il 10 marzo, nell’U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Policoro per frattura basicervicale femore sinistro è stata operata ieri il 13/03/2019 con Chiodo Endomidollare in Titanio dall’equipe del dr. Pietro Gianfreda e composta dal dr. Stefano Bonora, dalla dr.ssa Milena Fittipaldi, dall’anestesista dr. Nicola Tancredi, dall’infermiere strumentista Nicola Vallone e dall’infermiere di sala Errico Andrea. Il decorso post operatorio sta proseguendo senza particolari criticità e l’anziana donna è lucida e collaborativa”. Il direttore generale dell’Asm, Joseph Polimeni, ha dichiarato: “E’ la conferma dell’attenzione che la nuova direzione aziendale sta dedicando ad entrambi i presidi ospedalieri aziendali. Esprimo le mie felicitazioni alla famiglia e l’augurio di pronta guarigione all’anziana donna”. Facciamo i complimenti all’equipe di professionisti per aver portato brillantemente a termine un intervento di routine diventato delicato su una paziente ultracentenaria. Alla nonnina, proveniente dalla Calabria jonica, facciamo gli auguri di una pronta guarigione.