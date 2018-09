Tito, rapina al centro commerciale

Creato Mercoledì, 12 Settembre 2018 12:15

Tre uomini hanno fatto stamani una rapina in un centro commerciale nella zona industriale di Tito (Potenza), a pochi chilometri dal capoluogo lucano. Secondo quanto si è appreso, non vi sono feriti. I tre - che poi sono fuggiti a bordo di un'automobile guidata da un complice - sono entrati in una gioielleria e hanno agito armati di un martello con cui hanno spaccato alcune vetrine. All'interno del negozio a lavoro tre commesse, che sotto shock sono riuscite a lanciare l'allarme. L'automobile è stata ritrovata poco dopo in fiamme nelle campagne vicine. Sulla rapina indagano i Carabinieri.