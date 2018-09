La tragedia di Cersosimo. Una piccola comunità sconvolta

Creato Sabato, 15 Settembre 2018 21:28

Ennesimo episodio di femminicidio quello che si è consumato questa mattina nella piccola comunità di Cersosimo, seicento anime nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Potenza. Lei, Angela Ferrara, 30enne uccisa con sette colpi di pistola dall’ex marito Vincenzo Valicenti, 41enne guardia giurata, che poi si è suicidato con la stessa arma, con un colpo alla testa. La tragedia familiare è avvenuta verso le ore 9:00 davanti la scuola elementare dove Angela, insieme alla madre, aveva accompagnato il figlio di soli otto anni alle lezioni. Quando Vincenzo è arrivato nel corso principale del paese, ha visto la Fiat Seicento parcheggiata, avvicinatosi, si è scaturita una forte lite tra i due, fino al terribile epilogo. Angela si trovava in auto con la madre, che è rimasta ferita ed è stata trasportata con un'eliambulanza del 118 all'ospedale “San Carlo” di Potenza: secondo quanto si è appreso, non dovrebbe essere in pericolo di vita, nonostante le sue condizioni siano gravi. L’uomo scappato subito via, si è recato verso casa e resosi conto dell'accaduto, si è suicidato poco dopo. Sul posto i sanitari del 118, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Senise e del Comando provinciale del capoluogo lucano, per i primi rilievi del caso. Vincenzo guardia giurata presso l’ospedale di Tinchi (Pisticci) da qualche mese, dopo diversi anni trascorsi nel nosocomio “Giovanni Paolo II” di Policoro, è descritto in paese come un bravo ragazzo, ma che non aveva per nulla accettato la separazione dalla moglie, con la quale era sposato dal 2009. Le prime ricostruzioni, lasciano intendere che sia questa la motivazione del delitto-suicidio. Una comunità sconvolta quella di Cersosimo, che è ancora incredula per l’accaduto. Angela Ferrara, autrice di racconti e poesie, e nei suoi libri si rivolgeva soprattutto ai bambini. Aveva scritto e pubblicato nel 2017, un libro dal titolo “Libera la Fantasia”, una fiaba per insegnare l’alfabeto ai bambini con cui aveva vinto un premio letterario. L’autrice aveva donato anche alcune copie del suo volume ad una scuola elementare di Amatrice, località sconvolta dal terremoto nell’agosto 2016. Molto attiva in ambito culturale era conosciuta e benvoluta da tutti. Al momento i due corpi si trovano presso l'ospedale di Chiaromonte a disposizione del medico legale e del Magistrato del Tribunale di Lagonegro.

Claudio Sole