Il 32enne è stato travolto da un albero di eucalipto che stava abbattendo

Incidente sul lavoro questa mattina a Policoro, che è costato la vita all’operaio Giovanni Stigliano, 32 anni di Nova Siri. L'uomo è stato travolto da un grosso eucalipto che stava abbattendo nell’area retrostante lo stabilimento “Orogel”, in via Zara. Ancora incerte le dinamiche del terribile incidente. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare la morte del giovane. I Carabinieri della Compagnia di Policoro, intervenuti per primi, dopo i rilievi del caso hanno immediatamente avviato le indagini.