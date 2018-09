Incendio a Scanzano Jonico, distrutta un'azienda agricola

Creato Lunedì, 17 Settembre 2018 14:18

Incendio doloso la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte a Scanzano Jonico, dove è stata presa di mira un'azienda agricola, l'Agricola Parisi, ubicata in via Adige. I danni sono ingenti, 50mila euro circa: escavatori e mezzi agricoli in fiamme, oltre ad un casolare poco distante, usato come deposito. A lavoro i Vigili del Fuoco per tutta la notte e gli agenti del Commissariato di Policoro, che hanno trovato in due punti diversi, materiale infiammabile, usato per appiccare le fiamme.