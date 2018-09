Cia-agricoltori Melfi: allarme produttori castagne Vulture

Creato Martedì, 18 Settembre 2018 11:03

Dopo il Cinipide, i produttori di castagne del Vulture sono alle prese con il fenomeno dell’abusivismo nell’areale del Vulture-Melfese. Oramai si tratta di un fenomeno sempre più diffuso che assume forme predatoriein quanto, oltre ad asportare consistenti quantitativi di prodotto, genera anche problemi di sicurezza per i proprietari che non solo si vedono sottratto il raccolto,ma devono cercare di evitare contrasti e litigi con tanti raccoglitori abusivi. Il presidente della CIA-Agricoltori Italianidi Melfi, Leonardo Moscaritolo, nel ribadire l’importanza del comparto castanicolo nell’area del Vulture, che di fatti rappresenta la maggior parte della superficienella nostra Regione, in particolare nei comuni di Melfi, Rapolla, Barile, Rionero e Atella, territori peraltro da poco inseriti nel costituendo Parco del Vulture, fa appello alle istituzioni locali ed ai Sindaci in particolare di tali Comuni e al Commissariodel Parco. In una lettera ad amministratori comunali e rappresentante del Parco sichiede in primo luogo di porre in essere misure tese a tutelare le produzioni e i proprietaricastanicoltori, contemporaneamente diindire rapidamente unariunione con tutti i soggetti interessati per discutere e tentare di dare una risposta concreta al fenomeno dell’abusivismo, cercando di tutelare e garantire gli areali produttivi che oltre ad essere una importante componente dell’economia locale del Vulture rappresenta un presidio di biodiversità ambientale-forestale, paesaggistica e agro-rurale di grande pregio, un comparto che svolge pienamente quell’azione multifunzionale e garantisce ricadute positive a partire dalla manutenzione del territorio, alla tutela ambientale, alla mitigazione dei cambiamenti climatici utili e indispensabili per la qualità della vita e per tutta la società.