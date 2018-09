Cersosimo, le salme di Angela e Vincenzo a disposizione del Magistrato

Sono ancora presso l’obitorio dell’ospedale di Chiaromonte le salme di Angela Ferrara, 30enne uccisa con sette colpi di pistola dall’ex marito Vincenzo Valicenti, 41enne guardia giurata, che poi si è suicidato con la stessa arma, con un colpo alla testa. I due corpi sono a disposizione del medico legale e del Magistrato del Tribunale di Lagonegro. Per la data dei funerali quindi ancora nulla è stato deciso. Nel frattempo la signora Vincenza, che era in auto con la figlia, è rientarta a casa dopo essere stata ricoverata all’ospedale “San Carlo” di Potenza per le ferite riportate in seguito all’omicidio di Angela. Ricordiamo che i coniugi stavano da tempo attraversando una crisi relazionale, con Angela che era ritornata a casa della mamma poco prima dell’estate, ed aveva già avviato le pratiche per la separazione. Situazione per nulla accettata da Vincenzo. Ecco perché si pensa che sia questo il motivo del delitto-suicidio. Una comunità sconvolta quella di Cersosimo, che mai e poi mai avrebbe immaginato ad un caso così efferato di femminicidio. Nel frattempo questo pomeriggio alla trasmissione di Rai Uno La vita in diretta, si parlerà del caso con alcune dichiarazioni dal piccolo centro della Val Sarmento.

Claudio Sole