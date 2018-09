Sciopero della fame del Sindaco di Scanzano Jonico. Serve la caserma dei Carabinieri

Creato Giovedì, 20 Settembre 2018 10:03

Problema sicurezza a Scanzano Jonico dopo gli ultimi tragici eventi. Conferenza Stampa di fuoco del primo cittadino, Raffaele Ripoli. che da tempo, dopo il trasferimento del commissariato di Polizia, sta facendo di tutto per insediare un nuovo presidio a garanzia della legalità e sicurezza per i propri abitanti. Dopo avere reperito, da tempo, i locali dove sistemare il nucleo dei Carabinieri si trova a combattere con ritardi e incompetenze tra le varie istituzioni da quelle regionali a quelle ministeriali. “Ora ci siamo un po’ stancati della vicenda – precisa subito il primo cittadino di Scanzano Jonico- e soprattutto ci sentiamo presi in giro per una situazione che nei mesi scorsi si è andata esasperando per via di incompetenze, carenze nelle tempistiche amministrative nel dare esecuzione al progetto”. È da tempo, circa due anni, che Scanzano Jonico chiede insistentemente un presidio delle forze dell’ordine. “Le situazioni criminose continuano a susseguirsi – sottolinea Raffaele Ripoli – restando troppe volte impunite. Noi abbiamo bisogno di un presidio stabile delle forze dell’ordine sul territorio individuate nella caserma dei carabinieri”.L’ente comunale pare aver individuato l’immobile dove allocare il nuovo presidio dei carabinieri. “Abbiamo individuato- continua il primo cittadino di Scanzano Ripoli – i locali dove erano stati sistemati gli uffici del commissariato di Polizia che frettolosamente è stato portato via da Scanzano. Una volta fatto questo è sorto il problema del finanziamento in quanto l’immobile va adeguato alle norme sismiche e ristrutturato. Abbiamo subito reperito oltre 650 mila euro di fondi regionali ealtre risorse che sono state trovate nelle casse governative e ministeriali”. Trovato l’immobile, trovate le risorse il presidio stenta a decollare. “Pensavamo di essere pronti – aggiunge Ripoli – invece per circa sei mesi siamo stati ostaggi di una dichiarazione fattaci dagli uffici della Regione Basilicata, nella persona del dottor Tramutoli, responsabile del provveditorato delle opere pubbliche regionali, che ci avvertiva di un impedimento legato ad una forma di iperfinanziamento. La presenza di due finanziamenti provenienti da Enti diversi non permetteva di individuare di chi fosse la competenza ad intervenire progettamene sull’immobile. A quel punto ho precisato che fosse la Regione ad intervenire visto che l’immobile è di sua proprietà”. Intervenuto l’assenso dei Carabinieri per un proprio presidio a Scanzano Jonico, arriva un ulteriore impedimento. “Certo- prosegue il Sindaco Ripoli – mancherebbe il decreto attuativo da parte del Ministero. Allora ci siamo attivati con l’ausilio di alcuni parlamentari lucani, per arrivare ad ottenere il provvedimento in maniera rapida. Abbiamo parlato dapprima con il Ministero degli interni il quale ci riferiva che il finanziamento e la logistica è di propria competenza ma il decreto istitutivo della Caserma è di competenza del Ministero della difesa in quanto i Carabinieri dipendo da quest’ultimo.Ma la cosa rilevante e cheal Ministero degli interni ci veniva garantito che sarebbero intervenuti presso il Ministero della difesa per sbloccare la vicenda. Sta di fatto che sono passati ulteriori quattro mesi senza notizie e senza una soluzione certa. Ad oggi non abbiamo una notizia certa, una tempistica. Non c’è nessun affido nella progettazione”. In sintesi da una parte si dice: se non c’è il decreto il provveditorato alle opere pubbliche regionali non affida i lavori; dall’altra parte si dice: se non c’è la sede pronta come si può emettere il decreto. Il territorio pare essere sotto attacco da parte della criminalità. Scanzano Jonico da tempo subisce i maggiori attacchi. “Di fronte a queste atti criminosi – conclude il Sindaco Ripoli- che sono evidentemente dolosi non posso che scendere in campo in prima persona con un atto deciso qual è appunto lo sciopero della fame. Non è un problema politico, bensì sociale. Non posso rimanere fermo di fronte ad una crescita esponenziale di atti che alla fine diventano diseducativi verso l’intero territorio. Preciso che lo sciopero della fame non bloccherà la macchina amministrativa che sarà gestita dagli altri membri della maggioranza e dal Vicesindaco”. Il Sindaco fa sul serio. Dal 1 ottobre la sua protesta si farà concreta non alimentandosi più. Ora si attendono le decisioni delle istituzioni.

Oreste Roberto Lanza