Tale incomprensibile atteggiamento si sta rivelando dannoso per i lavoratori

Non si sono presentate le organizzazioni sindacali convocate all’incontro relativo all'impostazione dell’accordo sulla vertenza dei lavoratori dell’Azienda Sanitaria di Matera sulle progressioni di carriera, nonostante fosse l’unico argomento all’ordine del giorno come richiesto dagli stessi Sindacati. “Tale incomprensibile atteggiamento – ha dichiarato la Direzione Aziendale – si sta rivelando dannoso per i lavoratori a cui le stesse organizzazioni sindacali dovrebbero tenere in via assolutamente prioritaria”. L’Azienda, come ha sempre fatto, rinnova la totale disponibilità a confrontarsi con le Organizzazioni Sindacali per evitare di dover procedere ai recuperi diretti nei confronti dei lavoratori ed individuare insieme le soluzioni idonee a consentire il minor impatto possibile sugli stessi, sempre nel rispetto della normativa vigente.