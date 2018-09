Policoro, Carabinieri rintracciano persona scomparsa da 2 giorni

Nella tarda serata di ieri 19 settembre 2018, presso la stazione Carabinieri di Colobraro veniva denunciata, dai familiari che temevano una disgrazia, la scomparsa di un cittadino rumeno residente in Valsinni di cui non avevano più notizie dalla sera del 18 settembre. Immediatamente venivano avviate ricerche in Valsinni e zone limitrofe da parte dei militari della stazione Carabinieri collaborati da quelli della compagnia di Policoro con la collaborazione dei cani per la ricerca di persone. Dopo ininterrotte ricerche, alle ore 11,00 circa di oggi il cittadino veniva rintracciato in agro di Valsinni, nei pressi della sinnica, in vita ed in discrete condizioni. Sul posto veniva richiesto intervento 118 per la verifica delle sue condizioni di salute. Lo sforzo profuso dall’arma veniva premiato dal rintraccio di una persona e dalla soddisfazione dei familiari che hanno potuto riabbracciare il loro congiunto.