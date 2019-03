Tolve. Fori nella cisterna. Il titolare è stato deferito all’autorità giudiziaria

Deferito l’amministratore della società titolare dell’impianto di distribuzione all’autorità giudiziaria. Nel corso dell’attività di controllo, i carabinieri forestali della locale stazione di Tolve, in provincia di Potenza, hanno constatato la presenza di una ditta che operava per dissotterrare le vecchie cisterne di idrocarburi presenti nel sottosuolo dell’ex distributore di benzina. All’arrivo dei militari, il personale della ditta riferiva che prima dell’avvio dei lavori di scavo, le cinque cisterne dell’impianto erano state precedentemente bonificate da una ditta specializzata operante nel settore, esibendo la documentazione in possesso. Dalle ispezioni dei luoghi e dello scavo eseguito, i militari notavano numerosi fori nella cisterna e la presenza di liquido persistente e materiale melmoso, all’interno sia dello scavo che della cisterna, rendendo necessari i controlli sul materiale liquido e solido presente. Per tale ragione l’area oggetto dei lavori, è stata sottoposta a sequestro preventivo in attesa delle operazioni di campionamento e successive analisi da parte dell’Arpab.

Oreste Roberto Lanza