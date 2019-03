Arrestato a Ferrandina in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio

Nel corso della tarda mattinata del 23 marzo u.s., la Stazione Carabinieri di Ferrandina del Comando Compagnia di Pisticci, ha arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio un quarentenne del posto L.L., soggetto già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri, nell’ambito di mirato servizio di contrasto all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione domiciliare all’esito della quale hanno rinvenuto all’interno di un comodino della camera da letto, 21 dosi già confezionate di hashish per un peso complessivo di 45 grammi, mentre in uno sgabuzzino sono state trovate 5 piccole piantine di marijuana, coltivate in una serra rudimentale appositamente allestita. Inoltre è stato trovato materiale per il confezionamento e la somma di 75 euro divisa in vario taglio, ulteriori elementi questi per consolidare l’ipotesi che il 40enne fosse dedito all’attività di spaccio. Il denaro e la sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro.