Gianfranco Donadio sarà il nuovo Procuratore di Lagonegro, a giorni l’insediamento

Creato Martedì, 25 Settembre 2018 09:18

Il nuovo Procuratore della Repubblica di Lagonegro sarà Gianfranco Donadio. Il Plenum del Csm, nelle sedute del 18 e 19 settembre scorso, nel coprire alcune posti vacanti, ha provveduto anche per la sede lucana di Lagonegro. Donadio, salernitano, prenderà il posto di Vittorio Russo prossimo alla pensione. Magistrato di grande qualità, ha investigato sulle piste del riciclaggio internazionale fin da quando Falcone e Borsellino, nella più totale solitudine, se ne occupavano. Un inquirente, che per ben undici anni ha lavorato alla Procura Nazionale Antimafia per decifrare la stagione delle stragi, seguendo piste che andavano ben oltre le manovalanze mafiose per arrivare molto più in alto. In servizio alla super procura antimafia dal 2002, fin dai tempi di Pierluigi Vigna, Donadio venne incaricato non dal portiere della Direzione Nazionale Antimafia, ma dal suo procuratore Pietro Grasso, nel 2009, di svolgere indagini e ricerche sulle stragi, incarico portato avanti per quasi 5 anni, fino a tutto il 2013. Consulente della Commissione d’inchiesta sul caso Moro. L’arrivo di Donadio a Lagonegro pare voler essere un segnale concreto per dare a questo territorio sicurezza e legalità vera.

Oreste Roberto Lanza

