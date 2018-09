Il Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Matera ha un nuovo Comandante

Oggi il Maggiore Antonio Mancini é giunto a Matera per insediarsi al Comando del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri, proveniente da Verona dove negli ultimi tre anni ha comandato la Compagnia Carabinieri del capoluogo scaligero. L’Ufficiale, 39enne, originario di Manduria (TA), sposato con Stefania e padre di Ludovica, dopo essersi diplomato presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli, ha frequentato i corsi regolari dell'Accademia Militare di Modena, terminando la propria formazione presso la Scuola Ufficiali di Roma, laureandosi in giurisprudenza nel 2003. Alle spalle ha un articolato percorso professionale che lo ha portato prima all'estero nelle difficili missioni in Iraq e successivamente in Calabria a dedicarsi al contrasto alla criminalità organizzata, dove ha comandato tra l'altro la Compagnia Carabinieri di Crotone.