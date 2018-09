Scanzano Jonico: in diretta telefonica Salvini. Confermato il presidio dei Carabinieri. Ripoli revoca lo sciopero della fame

Il Sindaco di Scanzano Jonico, Raffaele Ripoli, revoca lo sciopero della fame. La Caserma dei Carabinieri avrà la sua operatività nel più breve tempo. A confermarlo lo stesso Ministro dell’Interno, Matteo Salvini che nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il Municipio della cittadina Jonica è intervenuto telefonicamente confermando che presto Scanzano avrà il suo presidio dei Carabinieri, annunciando anche, che quanto prima farà una visita in Basilicata, per la precisione a Matera e Scanzano Jonico. Lo stesso Ministro sabato scorso, 22 settembre, aveva formulato, al Ministro della difesa, Elisabetta Trenta, il proprio parere positivo all’insediamento del distaccamento dei Carabinieri su Scanzano Jonico. Dopo diverso tempo e un duro impegno della civica amministrazione, al territorio di Scanzano verrà garantita legalità e, soprattutto, sicurezza. A dare la notizia della conclusione di questa annosa vicenda è stato il primo cittadino di Scanzano l’Avvocato Raffaele Ripoli che in una conferenza stampa ha manifestato tutta la propria soddisfazione per l’esito positivo avuto. “La prima cosa che ho voluto manifestare ai miei cittadini - precisa subito il Sindaco Ripoli - è stato quello di aver revocato l’idea dello sciopero della fame perché la vicenda ha avuto un esito finale felice. Una personale iniziativa intrapresa in assenza di riscontri, risultati e atti concreti per l’istituzione definitiva del presidio dei Carabinieri a Scanzano Jonico”. Un comunicato e una telefonata dal Ministero degli Interni di qualche giorno ha sbloccato la vicenda. “Qualche giorno fa – ha sottolineato il primo cittadino Ripoli - oltre alle dichiarazione del Ministro dell’interno è arrivato il nulla osta con la sua firma visto che l’istituzione del presidio è di competenza appunto del Viminale come logistica. Telefonicamente il Ministro mi ha confermato che la pratica stava da troppo tempo impolverata su qualche scrivania. Del resto vuole dire che la pratica era stata ben perfezionata. Il procedimento si completerà nei prossimi giorni, quando il Ministero della difesa emetterà il relativo decreto che istituisce il presidio vista la propria competenza nello specifico”. Circostanze che confermano definitivamente che il presidio sarà operativo nel più breve tempo. Resta da conoscere la competenza sulle attività di ristrutturazione dell’immobile adibito in precedenza a commissariato di Polizia. La presenza di un doppio finanziamento Regione (euro 650 mila) e Ministero (euro 850) aveva creato dei piccoli conflitti di attribuzione. “Anche questa divergenza- aggiunge Raffaele Ripoli – è stata risolta come era giusto che fosse attribuendo la competenza alla Regione Basilicata proprietaria dell’immobile. Per la tempistica va detto che la prossima settimana inizia i lavori di carotaggio e a fine 2019 il presidio sarà operativo. Queste le parole del dottor Tramutoli , dirigente al provveditorato opere pubbliche della Regione Basilicata”. Un amministrazione decisa e concreta, quella del Sindaco Ripoli, sempre vicina alle esigenze della propria comunità. “Vanno fatti , pero, - conclude Ripoli – dei ringraziamenti a quelle persone che ci sono state vicine e che hanno operato insieme con noi a portare a casa il risultato. Voglio ringraziare il Prefetto, l’arma dei Carabinieri nella persona del Generale Castello , del tenente colonnello del comando provinciale di Matera, Samuele Sighinolfi, del Maggiore Milone del Comando di Policoro e del Maresciallo Carluccio da sempre punto di riferimento, del Questore di Matera Liquori e il Vescovo di Matera, Caiazzo. I maggiori ringraziamenti sono andati anche ai responsabili della Lega Lucana e soprattutto al Senatore Pasquale Pepe che ha svolto un lavoro importante con Matteo Salvini. Ora tutto è pronto. Il locale c’è i tempi sono certi. Se qualche altro imprevisto dovesse sorgere in corso d’opera il Sindaco è pronto a ritornare in piazza con il suo popolo.

Oreste Roberto Lanza

