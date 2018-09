Metaponto: blitz contro il Caporalato, 3 denunciati e 26.000 euro di sanzioni

Nel corso della mattinata di giovedì 27 settembre, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Pisticci, in particolare gli uomini della Stazione Carabinieri di Metaponto, supportati fattivamente da personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Matera e Potenza, nonché da funzionari dell’Ispettorato di Matera e Potenza, hanno effettuato mirato servizio finalizzato a contrastare il fenomeno illegale dello sfruttamento del lavoro nero e caporalato, in particolare nel Metapontino area stabilimento ex zona industriale “la Felandina”, che ha portato alla denuncia di due imprenditori agricoli ed un extracomunitario per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, impiego di lavoratore sprovvisto di regolare permesso di soggiorno, omesse visite mediche ai lavoratori ed impiego di lavoratori in nero. I Carabinieri hanno accertato infatti come gli extracomunitari, mediante l’utilizzo di furgoni condotti da connazionali caporali, venivano accompagnati presso campi coltivati gestiti da aziende agricole locali, ed utilizzati per il lavoro di raccolta di insalata, sprovvisti di regolare contratto e quindi in assenza di tutte le tutele previste dalla specifica normativa. Durante il servizio sono stati identificati una decina di extracomunitari, sequestrato il furgone utilizzato per il trasporto, elevate sanzioni amministrative per complessive €. 17.600,00 e contravvenzioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per un importo complessivo di €. 8.400,00, le quali hanno comportato inoltre per le aziende agricole la sanzione accessoria della sospensione dell’attività imprenditoriale. Inoltre un extracomunitario è stato trovato sprovvisto di regolare permesso di soggiorno e pertanto accompagnato presso la Questura di Matera per le operazioni di identificazione ed eventuale espulsione.