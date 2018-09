Senise, arrestato pusher, era in possesso di 80 grammi di hashish

Nel tardo pomeriggio di oggi il nucleo operativo dei carabinieri di Senise, diretto dal comandante Marco De Iesu, ha tratto in arresto D. T., un giovane di Senise trovato in possesso di 80 grammi di hashish divisi in dosi.

Nel corso dei controlli sono stati rinvenuti anche un coltello e un bilancino di precisone

I militari sono giunti all’arresto del giovane in seguito a una serie di indagini e a un lungo lavoro di pedinamenti nel corso dei quali è stato accertato che il pusher operava prevalentemente nelle zone dei quartieri Rotalupo e Fontanelle.

Dopo l’arresto e gli accertamenti del caso il giovane è stato sottoposto ai domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

