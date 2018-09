Montalbano, bar chiuso per 15 giorni per detenzione di hashish e marjiuana

Nella mattinata odierna in Montalbano Jonico (mt), i carabinieri della stazione, comandata dal maresciallo Domenico Laviola, notificavano al titolare del bar “Roma”, sito in via Dante Alighieri, l’ordinanza di sospensione dell’attività commerciale per 15giorni, emessa dalla questura Matera il 28 settembre, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S, su motivata proposta di quel comando arma, che scaturiva anche dall’arresto effettuato dai carabinieri di Montalbano in data 6 agosto 2018 per detenzione di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana.

In virtù di tale provvedimento notificato, per giorni 15, a decorrere da oggi, il suddetto bar non potrà esercitare alcuna forma di attività di somministrazione di alimenti e bevande rimanendo chiuso al pubblico.