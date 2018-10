Chiaromonte, arrestato 22enne di Teana per droga

Creato Lunedì, 01 Ottobre 2018 23:13

Continua incessante il lavoro dei Carabinieri della Compagnia di Senise, diretti dal comandante Marco De Iesu, nel contrasto delle sostanze stupefacenti. Questa volta a Chiaromonte, gli uomini della locale stazione hanno tratto in arresto un ventiduenne originario di Teana, D.G. che è stato fermato in pieno centro abitato con addosso un panetto di hashish, del peso di oltre 120 grammi. La perquisizione è continuata all’interno dell’abitazione dove è stato rinvenuto un bilancino di precisione, e del materiale per il confezionamento della droga. Al momento si trova agli arresti domiciliari, ed è in attesa di direttissima e convalida dell’arresto.

Cla Sol