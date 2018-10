Rapina all’ufficio postale di San Costantino Albanese

Creato Martedì, 02 Ottobre 2018 14:02

Due uomini armati di pistola e a viso coperto con passamontagna, caschi e guanti, hanno fatto irruzione questa mattina verso le ore 10:00 all’interno dell’Ufficio Postale di San Costantino Albanese. Pistole in mano hanno minacciato il direttore per farsi consegnare il denaro, cercando di aprire, ma senza esito, anche la cassaforte. Bottino del colpo, soltanto mille euro. Questo perché, il portavalori non era ancora giunto a destinazione per la consegna del denaro, utile al pagamento

delle pensioni. I due malviventi, fuggiti in fretta e furia a bordo si uno scooterone privo di targa, hanno abbandonato pochi chilometri dall’uscita del paese il ciclomotore, dato alle fiamme e facendo perdere le proprie tracce. Prontamente sul posto il personale del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Senise, insieme agli uomini della stazione di Terranova del Pollino, comandati dal Maresciallo Gian Domenico Pietro.

Claudio Sole