Arrestato un 35 enne per stalking

Nella mattinata odierna in Montalbano Jonico, i Carabinieri della stazione, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa in data 28 settembre 2018 dal Giudice delle indagini preliminari di Matera, su richiesta della Procura della Repubblica, hanno arrestato un uomo di anni 35 per atti persecutori posti in essere dal mese di giugno 2018 ad oggi nei confronti di una donna con la quale aveva avuto una relazione sentimentale. Il provvedimento scaturisce dalle indagini effettuate dai militari della locale stazione a seguito della denuncia della donna, diventata destinataria di continui messaggi e telefonate moleste, pedinamenti, minacce, che l’avevano spinta a cambiare le sue abitudini di vita creandole forti stati d’ansia per le vere e proprie persecuzioni subite dal suo ex. L’arrestato veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.