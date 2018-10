Bonus Acqua: domande gratuite al Caf Acli

Creato Mercoledì, 03 Ottobre 2018 12:43

Presso il Caf Acli è possibile presentare la richiesta per il bonus sociale idrico, meglio noto come Bonus Acqua, terza agevolazione in fatto di consumi “energetici” insieme ai Bonus Luce-Gas. Come per questi ultimi, anche nel caso del Bonus Acqua la richiesta passa necessariamente attraverso l’Isee del nucleo familiare che non deve essere superiore agli 8.107,50 euro, limite che sale invece a 20.000 euro se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico. Il bonus vale sia per i beneficiari direttamente titolari di una fornitura per il servizio di acquedotto ad uso domestico residente sia per quelli che usufruiscono di un servizio condominiale. Il bonus permetterà di usufruire di uno sconto in bolletta pari al costo di 18,25 mc annui (equivalenti a 50 litri al giorno) per ciascun componente il nucleo familiare. “Il servizio presso il nostro Caf – spiega il presidente delle Acli di Potenza Emanuele Abbruzzese – è gratuito. Insieme ai nostri operatori è possibile verificare la sussistenza dei requisiti sia del Bonus Acqua che dei Bonus Luce-Gas”. Una volta riconosciuto, il bonus è retroattivo a decorrere dal 1° gennaio.