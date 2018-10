Vasta operazione anticrimine in corso nel metapontino. 25 arresti

In azione dalle 3:00 circa di questa mattina centinaia di uomini della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di finanza per una vasta operazione anticrimine con un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Potenza nei confronti di 25 presunti appartenenti a tre diverse organizzazioni criminali, una delle quali di stampo mafioso, che operavano su tutto il litorale jonico-lucano e dedite alle estorsioni e al traffico di droga, soprattutto cocaina e hashish. Agli arresti uomini dei clan Schettino, di Scanzano Jonico, della famiglia Russo, di Tursi e componenti dei Donadio, di Montalbano Jonico. In particolare a Policoro, gli uomini dell'arma si sono introdotti in alcune abitazioni dove sono stati sequestrati ingenti quantitativi di droga e armi, detenute illegalmente. Diversi anche gli alt Polizia sulla Statale Jonica, Statale Sinnica e arterie interne del litorale jonico. Nel mirino anche i diversi attentati incendiari a scopo intimidatorio che si sono verificati nell'ultimo periodo nel territorio di Scanzano Jonico. Nell'operazione, coordinata dalla Dda di Potenza, sono impegnati 170 Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Matera, un centinaio di poliziotti della Questura di Cosenza e 60 militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza. In azione anche uno speciale nucleo guastatori. Sono in corso anche altre 22 perquisizioni finalizzate alla ricerca di armi e droga e sequestri di beni, terreni e attività imprenditoriali nelle province di Matera, Potenza, Bari, Lecce, Foggia, Milano e Salerno. Dettagli sull'operazione saranno dati alle ore 11.30 nel corso di una conferenza stampa a Potenza del Procuratore capo della Direzione distretuale antimafia.