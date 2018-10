Il Generale Maurizio Ferla in visita al NOE Carabinieri di Potenza

Creato Venerdì, 05 Ottobre 2018 22:27

Dopo la recente assunzione dell’incarico al vertice del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale, il Generale di Brigata Maurizio Ferla si è recato in visita ufficiale al Nucleo Operativo Ecologico di Potenza.

Nell’occasione il Generale Ferla è stato accolto dal Maggiore Luigi Vaglio Comandante del NOE di Potenza.

Durante la visita ha incontrato tutto il personale del Reparto Speciale dell’Arma, con cui sono state affrontate le principali tematiche connesse al servizio nel comparto di specialità ed alle maggiori criticità ambientali emerse in ambito regionale. L’alto ufficiale ha sottolineato la delicatezza e l’importanza dell’azione dei NOE Carabinieri nell’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità ambientale.

Il Generale si è recato poi in visita istituzionale presso il locale Palazzo di Giustizia dove ha incontrato il Procuratore della Repubblica distrettuale Dr. Francesco Curcio ed i sostituti procuratori maggiormente impegnati nelle indagini ambientali.

Successivamente ha incontrato il Comandante della Legione Carabinieri Basilicata Generale B. Rosario Castello.