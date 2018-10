Sant’Arcangelo, uomo si lancia dalle scale e muore

Creato Sabato, 06 Ottobre 2018 14:09

Si sarebbe lanciato dalle scale esterne del palazzo municipale, poco dopo mezzogiorno oggi a Sant’Arcangelo un 44enne celibe del posto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella del suicidio. A dare l’allarme alcuni vicini. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I Carabinieri della locale stazione insieme agli uomini del Comando Compagnia di Senise, sono a lavoro per ricostruire l’accaduto. Sconcerto nella cittadina per la tragedia.

Claudio Sole