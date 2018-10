ASP: Il 10 Ottobre le sedi ASP saranno a disposizione per l’Obesity Day

Creato Lunedì, 08 Ottobre 2018 22:37

Il Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, Giovanni Chiarelli, rende noto che anche quest'anno il SIAN ASP (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione ASP) , insieme agli altri Centri di Dietologia ADI presenti su tutto il territorio Italiano, il 10 Ottobre sarà a disposizione per colloqui gratuiti di informazione e consulenza, valutazione del grado di sovrappeso con rilevazione dei principali parametri antropometrici (peso, altezza, circonferenza vita, indice di massa corporea), consegna ai partecipanti di un decalogo di regole da seguire per prendere nel verso giusto una dieta, oltre alla somministrazione di un questionario conoscitivo ed individuazione dei percorsi terapeutici nutrizionali più appropriati. Particolare attenzione è rivolta anche quest'anno alla Dieta Mediterranea Regionale con l'obiettivo di focalizzare l'attenzione su stili alimentari basati sul rispetto del territorio, la conservazione delle tradizioni culturali e gastronomiche e la riscoperta di piatti tradizionali della cucina lucana con i loro valori culturali, sociali e nutrizionali. Gli incontri si svolgeranno presso le sedi SIAN dell'ASP: Servizio di Dietetica dell'U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in Via Ciccotti a Potenza; Ambulatorio Nutrizionale del SIAN presso il Distretto della Salute di Villa D'Agri.

Sarà operativo anche il Centro "G.Gioia per la Cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso di Chiaromonte, che dal 2008, come Centro di riferimento regionale per la cura dei DCA e del Peso, partecipa all"Obesity Day", Giornata Nazionale di sensibilizzazione e prevenzione dell'Obesità indetta annualmente il 10 Ottobre dall'ADI (Associazione Italiana di Dietetica). Quest'anno, dopo lo svolgimento del consueto ambulatorio per la cura dell'obesità, il medico nutrizionista e due dietiste del Centro incontreranno gli alunni della III media dell'Istituto Comprensivo "Santa Lucia" di Chiaromonte dalle ore 12 alle 13.30 presso il plesso scolastico. Tale confronto vuole essere occasione per puntare sui giovanissimi, ed, informando loro, agire di riflesso soprattutto sulle loro famiglie. La protagonista dell'incontro del 10 Ottobre sarà ancora la Dieta Mediterranea, patrimonio UNESCO, i sui benefici ma senza dimenticare il gusto ed i piatti tradizionali. Particolare rilevanza sarà data all'importanza della fibra e in principal modo delle verdure, ancora scarsamente presenti nell'alimentazione quotidiana della popolazione generale, ed invece importante fattore protettivo contro molte patologie metaboliche, fra cui l'obesità e sue complicanze.