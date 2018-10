Tratta di minori, un arresto a Policoro

Un uomo di 51 anni, di nazionalità romena, è stato arrestato dalla Polizia a Policoro (Matera), con le accuse di tratta e commercio di schiavi minorenni per avviarli alla prostituzione, istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e associazione per delinquere. Gli agenti hanno eseguito un mandato di arresto europeo emesso a carico dell'uomo. In particolare, dopo essere venuti a conoscenza che un soggetto dimorante in Policoro fosse destinatario del provvedimento restrittivo, gli Agenti del Commissariato di Policoro lo hanno cercato in una abitazione ove risultava domiciliato insieme ad una donna, senza però rintracciarlo, anzi apprendendo che da alcuni giorni aveva lasciato l’appartamento, svuotandolo di notte in tutta fretta, tanto da non consegnare neanche le chiavi al proprietario. Contestualmente, un altro equipaggio ha compiuto degli accertamenti anagrafici presso il Comune, da cui si evinceva che la compagna del ricercato aveva richiesto una carta d’identità presso il Comune di Policoro. Di qui i ripetuti appostamenti presso la Casa Comunale protrattasi per due giorni fino all'individuazione della donna che vi si è recata per ritirare il documento proprio in compagnia dell’uomo che è stato bloccato appena sceso dall’autovettura. L’arrestato è stato trasferito presso il carcere di Potenza, a disposizione del Presidente della Corte d’Appello.