Scoperti durante i controlli della Guardia di Finanza sulla ss106

Oltre milletrecento chilogrammi di novellame di sardina sono stati sequestrati dagli uomini della Guardia di Finanza durante dei controlli sulla strada statale 106 Jonica, in territorio lucano. In particolare gli uomini dell'arma hanno concentrato i controlli su un furgone che al momento del fermo, era condotto da un uomo che sin da subito mostrava agli operanti evidenti segni di agitazione. La circostanza ha fatto sì che i militari, anche sulla scorta delle dubbie motivazioni fornite dal soggetto circa le ragioni del viaggio, eseguissero una accurata ispezione del mezzo di trasporto, rinvenendo così 215 casse di plastica con del novellame al loro interno. Per l'uomo è scattata subito la denuncia ed il materiale è stato sequestrato insieme al mezzo di trasporto.