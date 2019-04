Ferito il conducente è stato trasportato al Pronto Soccorso

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale 106 in prossimità dello svincolo per Policoro direzione Taranto. Coinvolto un Fiat Ducato che per cause ancora da accertare ha perso il controllo andando a sbattere contro il guardrail. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri mezzi. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 e la Polstrada. Il conducente del mezzo è stato trasportato al Pronto Soccorso del vicino Ospedale per le cure del caso. Il traffico ha subito rallentamenti con lunghe code.