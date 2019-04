Potrebbe essersi trattato di un malore improvviso

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi a marina di Pisticci, nella zona lido. Ad accorgersene un passante che ha notato il corpo riverso in acqua, a pochi metri dalla riva. Prontamente sono stati avvisati i soccorsi, con l'intervento immediato dei Carabinieri della Compagnia di Pisticci ed i soccorsi del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso. Secondo le prime ipotesi, come riportano i colleghi di pisticci.com, potrebbe essersi trattato di un malore improvviso. L'uomo, di cui non sono state ancora rese note le generalità, era originario di Bernalda.