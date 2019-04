Obiettivo portare la buona politica nel territorio lucano

Riconoscimento importante per Fausto De Maria, nominato coordinatore regionale dell'associazione dei Comuni Virtuosi. Il primo cittadino di Latronico si dice soddisfatto della nomina, con la promessa di un impegno continuo: "Da qui riparte il mio impegno politico fuori dalla mia Latronico. Senza simboli di partito, portare la buona politica nel territorio lucano. Ringrazio di cuore il direttivo nazionale dell’associazione Comuni Virtuosi, con il coordinatore nazionale Marco Boschini, per avermi nominato coordinatore regionale in Basilicata dell’associazione". L’associazione no profit, è nata per promuovere le buone pratiche ambientali di alcuni enti locali sparsi in tutto il territorio italiano, ed oltre l’adesione di alcuni comuni, prevede anche il tesseramento dei cittadini perché è proprio dai cittadini e dalle comunità locali che passa, inevitabilmente, il cambiamento di un modello di sviluppo ormai insostenibile.

