Scoperti in due imprese edili che operano nella zona di Maratea

La Tenenza della Guardia di Finanza di Maratea, nell’ambito delle attività svolte a contrasto del lavoro nero e/o irregolare, ha sottoposto a controllo due imprese esercenti l’attività di lavori edile insistenti nella circoscrizione di competenza, individuando cinque lavoratori in nero, dei quali due percettori di indennità di disoccupazione. I controlli hanno riguardato una ditta individuale e una società di capitali. Gli accessi eseguiti presso le sedi operative ed i contestuali riscontri documentali hanno consentito di accertare che cinque persone operavano, in qualità di lavoratori subordinati, privi di un regolare contratto e senza che alcun adempimento di ordine previdenziale ed assicurativo fosse stato attuato dai rispettivi datori di lavoro. Per i casi in ispecie, la normativa di settore impone ai datori di lavoro la contestuale regolarizzazione delle posizioni lavorative anomale che, per i due lavoratori in nero in regime di disoccupazione con trattamento NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), assume particolare rilevanza, avendo i medesimi percepito indebitamente di una prestazione a sostegno del reddito dei lavoratori riservata a coloro che hanno effettivamente perso involontariamente il lavoro. Inoltre, l’intervento dei finanzieri garantirà il recupero e l’interruzione del suddetto beneficio con conseguente risparmio di soldi pubblici. Nei confronti dei responsabili delle condotte illecite sono state contestate le sanzioni amministrative introdotte dalla dall’art. 1, comma 445, lettera d) della legge 145/2018 (legge di bilancio) con pene che vanno da un minimo di 9.000 mila ad un massimo di 54mila euro commisurate al numero dei lavoratori e al periodo di manodopera prestata in nero.