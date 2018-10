Abusa della figlia per nove anni, arrestato

Ha abusato della figlia minorenne per nove anni, fino a quando la ragazzina ha trovato il coraggio di confidarsi con la madre che ha poi denunciato la vicenda ai carabinieri. Un 45enne residente in provincia di Potenza è stato arrestato con l'accusa di atti sessuali nei confronti della figlia minorenne nell'ambito di un'inchiesta coordinata dal procuratore della Repubblica di Lagonegro, Francesco Greco, e dalla pm Giovanna Lerose. Il gip ha disposto gli arresti domiciliari per l'uomo, da tempo separato dalla moglie. Stando alla denuncia, gli abusi sessuali sono stati consumati per un lungo periodo, dal 2009 sino allo scorso settembre, anche dopo la separazione dell'uomo dalla moglie, nei momenti in cui aveva la minore in affidamento. Le indagini si sono avvalse delle relazioni tecniche di specifiche figure professionali che hanno consentito di delineare ''un qualificato quadro probatorio, tale da ricostruire puntualmente una serie di condotte poste in essere dall'uomo in diverse fasi di crescita dell'adolescente''.