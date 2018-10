Stalking nei confronti della ex fidanzata: i carabinieri arrestano 50enne

Creato Mercoledì, 17 Ottobre 2018 22:41



Nella tarda serata di ieri 16 ottobre, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Pisticci, in particolare gli uomini del Nucleo Operativo Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Bernalda, hanno arrestato per atti persecutori un uomo classe ‘68, pluripregiudicato originario della provincia di Bari. L’uomo, non accettando la fine del rapporto sentimentale che lo legava alla ex fidanzata, da tempo la pedinava e minacciava. Da ultimo, ieri sera l’epilogo della triste storia, l’uomo, dopo aver notato l’ex fidanzata nella piazza principale della frazione di Marconia del Comune di Pisticci, con una banale scusa si è avvicinato alla ragazza, minacciandola di morte, dopo averla strattonata violentemente. La donna, dopo essere riuscita a divincolarsi, è fuggita ed ha avvisato i Carabinieri, i quali, intervenuti sul posto, hanno bloccato l’uomo. Il 50enne, dopo gli atti di rito, è stato tradotto presso il carcere di Matera.