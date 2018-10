Omicidio Chiacchio a Lauria, condanna confermata in appello per Cozzi

E' stata confermata la condanna in appello a carico di Francesca Cozzi, 68 anni, già condannata in primo grado nel 2016 dalla Corte d’Assise di Potenza, a cinque anni di reclusione per eccesso colposo di legittima difesa in relazione all’uccisione del 47enne Domenico Chiacchio. La Corte d’Assise d’Appello ha accolto la richiesta del procuratore generale di modificare l’imputazione in omicidio volontario. I fatti avvennero il 31 marzo 2012: Chiacchio, sfondò con la propria automobile la vetrina della macelleria in cui lavorava Cozzi, moglie del titolare, per poi litigare con la donna, secondo quanto emerse dalle indagini: l’uomo fu poi trovato morto, colpito con 11 coltellate al torace.