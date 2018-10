Analisi negative per le acque materane: il sindaco De Ruggieri revoca l’ordinanza comunale di divieto

Le analisi effettuate questa mattina dall’Asm sull’acqua erogata nella città di Matera dall’Acquedotto lucano hanno dato esito negativo. L’Asm ha inviato i risultati al Comune di Matera che ha predisposto la revoca dell’ordinanza comunale di divieto di utilizzo a fini potabili dell’acqua corrente, da poche ore firmata dal sindaco di Matera. Gli allarmismi erano stati sconsigliati, ma l’assalto ai supermercati e l’allarmismo generale è stato inevitabile, amplificato in modo spropositato dai social e questo nonostante l’Acquedotto abbia velocemente comunque organizzato dei punti di raccolta di acqua in tempi rapidissimi e, cosi come preannunciato, comunque solo a scopo precauzionale, nell’attesa di dovute e più approfondite verifiche rispetto ai primi rilievi effettuati. Il sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri avendo ricevuto i risultati certificati dell'Unità Operativa Igiene e Alimenti di Matera del S.S.N., la quale ha segnalato la conformità, ai sensi della normativa vigente, del parametro dei coliformi nell'acqua in uscita dal serbatoio Diaz, così come già specificato in una nota dell’Acquedotto Lucano, ha revocato l'ordinanza precauzionale di non potabilità dell'acqua distribuita da Acquedotto Lucano per tutto l'abitato. Pertanto scuole aperte regolarmente domani nella città dei Sassi.

Silvia Silvestri