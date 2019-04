I Carabinieri forestali denunciano il legale rappresentante

Il personale della Stazione Carabinieri Forestale di Scanzano Jonico ha sottoposto a sequestro un camping per l’occupazione abusiva di aree demaniali e deferito all’Autorità Giudiziaria il legale rappresentante della struttura. L’operazione si è svolta in località “S. Pelagine” di Metaponto Lido, durante un controllo straordinario delle strutture ricettive ubicate lungo le aree litoranee della fascia jonica, in vista della prossima riapertura per la stagione estiva. Durante il sopralluogo, è stato riscontrato che, all’interno di un rimboschimento di proprietà demaniale, i gestori della struttura avevano recintato ed occupato illecitamente un’area di circa 1000 mq., sulla quale era stata realizzata una serie di opere in assenza di titoli autorizzativi. In particolare: un campetto per il tiro con l’arco, un parco giochi, un’area adibita a dog-sitting, una struttura in legno utilizzato come deposito.L’area, dotata di illuminazione, rete idrica fogniaria e videosorveglianza, era accessibile attraverso dei cancelli ricavati nella recinzione e servita esclusivamente dalla viabilità interna del camping. L’ampliamento della superficie a disposizione, abusivamente effettuato dal centro turistico ricettivo, ha provocato la scomparsa del cotico erboso e del sottobosco costituito prevalentemente da lentisco e fillirea. L’area interessata dall’illecito è inclusa in una Zona Speciale di Conservazione, sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, idrogeologico ed urbanistico ambientale. Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di verificare la legittimità delle strutture esistenti.