Scontro nei pressi dello svincolo per San Giorgio Lucano

Incidente stradale poco fa sulla Sarmentana nei pressi dello svincolo per San Giorgio Lucano. Sarebbero state coinvolte un'automobile ed una moto che per cause in fase di accertamento si sarebbero scontrate tra loro. Sul posto i sanitari del 118 i Carabinieri, ed anche l'elisoccorso atterrato a Senise all'interno del campo sportivo. Seguono aggiornamenti.