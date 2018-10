Senise, ladri in azione in tre appartamenti

Nella giornata di oggi sono ritornati in azione i ladri a Senise. Questa volta ad essere prese di mira sono state tre abitazioni, ubicate in diverse zone della cittadina sinnica. I malviventi sono entrati in azione nel tardo pomeriggio, in zona Cappuccini, via Giustino Fortunato e via Madonna d’Anglona. Secondo la ricostruzione dei proprietari, approfittando della loro assenza, i malviventi si sono introdotti all’interno delle abitazioni scassinando finestre, e porte d’ingresso. Incuranti dell’ora, si sono dati da fare portando avanti il proprio lavoro determinati ad arraffare quanto più possibile. I ladri, si sono poi dileguati velocemente facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso adesso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Senise.