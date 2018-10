Meteo, inizio settimana con tempo instabile

Creato Domenica, 21 Ottobre 2018 23:57

Cambiano le temperature con un calo drastico dei valori medi, a partire dalla giornata di lunedì 22 ottobre, dove il Centro Funzionale Centrale ha diramato per la Basilicata un'allerta Arancione di moderata criticità per rischio temporali. In arrivo aria decisamente più fredda determinando un notevole calo delle temperature con diminuzioni anche dell'ordine di 8-10 gradi". Sulla nostra Regione inizialmente tempo instabile con locali piogge, poi le precipitazioni accompagnate da venti moderati si faranno insistenti a partire dalla serata per essere poi intense nella giornata di martedì. La perturbazione tenderà ad allontanarsi a partire dalla notte, con un graduale miglioramento e leggero innalzamento delle temperature, con un fine settimana decisamente caldo e umido, con le colonnine dei termometri al di sopra della media stagionale.