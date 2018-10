Montescaglioso, denunciate due persone per abusivismo edilizio

Creato Lunedì, 22 Ottobre 2018 13:11

I Carabinieri Forestali della Stazione di Montescaglioso, intervenuti a seguito di segnalazione in località “Bracata”, agro di Montescaglioso, hanno accertato la costruzione abusiva di due immobili. Sull’area erano in fase di costruzione un fabbricato di circa 170 mq., destinato ad uso di deposito agricolo, costruito in totale assenza di autorizzazione ed un’altra struttura di circa 57 mq. in cemento armato, realizzata in difformità al permesso a costruire, in quanto il Comune aveva autorizzato la realizzazione di una struttura in tufo di dimensioni inferiori. Per le suddette violazioni, i militari di Montescaglioso hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il proprietario dell’immobile ed il progettista dei lavori e hanno proceduto al sequestro penale dei manufatti abusivi.