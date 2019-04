Chiesti interventi urgenti con dei fondi regionali

Questa mattina il consigliere regionale Franco Cupparo si è recato personalmente a Viggianello dove una frana ha causato l’interruzione della strada comunale che collega le località “Gallizzi” e “Santoianni”. Il sopralluogo fatto alla presenza del Sindaco Antonio Rizzo, i tecnici comunali e regionali della Difesa del Suolo e della Protezione Civile regionale, ha evidenziato il grave dissesto geologico della zona. Pertanto si è deciso sin da subito che i tecnici regionali dovranno preparare una relazione da inoltrare al dirigente delle infrastrutture, in modo da garantire con urgenza dei fondi regionali per redigere una relazione geologica sul terreno interessato allo smottamento. Dopodichè si procederà a pianificare un primo intervento di ripristino del costone e dell'asse stradale. Nel frattempo il Consigliere Cupparo ha espresso tutta la sua solidarietà alla comunità di Viggianello per il grave episodio avvenuto.

Claudio Sole