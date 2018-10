A Potenza primo store Redandy-One’, con la filosofia del Made in Italy

Redandy-One’ è il primo store nato in Lucania che esprime, nel campo dell’abbigliamento, una nuova filosofia: fondere arte, creatività, manualità ed eccentricità, per rivestire l'uomo contemporaneo del fascino e dell'eleganza del Made in Italy.Da poco inaugurato a Potenza in via Caporella 3, nel centro storico. Ideato e gestito da ReDandy, un brand, una marca, nata nel dicembre del 2012 da una intuizione di un designer lucano, Armando Capitanio di Potenza ma di origini calabresi. Dopo il diploma in ragioneria ha intrapreso il percorso universitario in economia aziendale.Da sempre innamorato dell'arte e del mondo della moda. Prima di iniziare il progetto redandy, ha lavorato prima in una galleria d'arte di Potenza, poi come proprietario di un'agenzia viaggi sempre a Potenza. “Le creazioni Re|Dandy sono esclusive – sottolinea il disegner Armando Capitanio -in quanto tutti pezzi unici e cuciti a mano. Ogni creazione prende vita da una serie di mie ispirazioni artistiche”Una marca che realizza Papillon in stoffa, tessuto, lana, dal più classico al più eccentrico; Fiori da giacca da indossare anche come spille, per un look più ricercato e; Fazzoletti da taschino, Cravatte e Pochette, tutti coloratissimi e riproposti con i materiali più impensabili, perché la regola d'oro di Re|Dandy è quella di stupire. “Gli accessori – precisa il disegner Capitanio – di Re|Dandy esprimono un mondo di idee eccentriche, utilizzando un mix di tessuti vintage, bottoni, stoffe jeans, nel segno di un’inventiva del “cucito a mano”, all'insegna della bellezza e dell'eleganza. Per la stagione in corso, Autunno /Inverno 2018-19, il brand del potentino Capitanio offre anche una linea di cappelli in pregiata manifattura. Prodotti di alta qualità e forme tessuti di pregiata manifattura. “Certo una linea pienamente poliedrica – aggiunge Armando Capitanio – legata a tradizione nelle forme e nei tessuti uniti ad un tocco di eccentrica innovazione, che permette al brand di distinguersi nel mondo dei più giovani, dando vita a cappelli divertenti e quasi circensi”. Un nuovo modo di fare abbigliamento quello di Re Dandy che in breve tempo ha diffuso le proprie creazioni in molti punti vendita. Negli ultimi anni rivenditori italiani ed esteri hanno dato spazio e visibilità a questo innovativo brand, che mette in luce eleganza, colore e unicità ai loro punti vendita.

Oreste Roberto Lanza

