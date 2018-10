Scoperta piantagione di Canapa nel Metapontino. Due denunciati

I finanzieri della Brigata di Metaponto, nel corso dei servizi di controllo economico-finanziario del territorio, hanno individuato e sequestrato nr.41 piante di Canapa mentre venivano essiccate in un locale apparentemente in disuso nel borgo di Metaponto. È stato l’atteggiamento equivoco di due individui che si aggiravano nei pressi di un locale, uno dei quali risultato con numerosi precedenti penali, ad attirare l’attenzione dei militari delle Fiamme gialle e a far sorgere il sospetto che i due stessero ponendo in essere all’interno del locale un’attività illecita. Pertanto, i militari della Guardia di Finanza sono entrati nel locale ove hanno rinvenuto, in una stanza appositamente attrezzata, nr. 41 piante di canapa poste ad essiccare su appositi reticolati arieggiati con ventilatori ed oltre 4 kg di canapa sfusa già essiccata e riposta in sacchi. La canapa è stata sottoposta a sequestro e i due soggetti sono stati deferiti alla Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti in violazione dell’art. 73 del D.P.R.